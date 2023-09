Ateliers culinaires MONTARGIS Montargis Catégorie d’Évènement: Montargis Ateliers culinaires MONTARGIS Montargis, 30 septembre 2023, Montargis. Ateliers culinaires Samedi 30 septembre, 10h00, 14h00 MONTARGIS La gourmandise est au rendez-vous à la médiathèque. Isabelle Géraud, de l’Herbe sauvage, vous fera cuisiner autour de l’univers de Colette, dont on fête cette année le cent cinquantenaire. MONTARGIS 2, rue Franklin Roosevelt, Montargis Montargis [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 98 44 70 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-30T10:00:00+02:00 – 2023-09-30T11:30:00+02:00

2023-09-30T14:00:00+02:00 – 2023-09-30T15:30:00+02:00 FMACEN045V50B5LX ©Médiathèque AME Détails Catégorie d’Évènement: Montargis Autres Lieu MONTARGIS Adresse 2, rue Franklin Roosevelt, Montargis Ville Montargis Lieu Ville MONTARGIS Montargis latitude longitude 48.001802;2.733775

MONTARGIS Montargis https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montargis/