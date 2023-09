Cet évènement est passé Vide grenier géant d’Automne MONTARGIS Montargis Catégorie d’Évènement: Montargis Vide grenier géant d’Automne MONTARGIS Montargis, 17 septembre 2023, Montargis. Vide grenier géant d’Automne Dimanche 17 septembre, 06h00 MONTARGIS Retrouvez ce 17 septembre 2023, le vide grenier géant d’Automne sur les bords du Lac des Closiers. Organisé par l’Amicale du Réveil de la Chaussée de Montargis.

Buvette et restauration sur place. MONTARGIS 2, rue Franklin Roosevelt, Montargis Montargis [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 87 32 19 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T06:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

2023-09-17T06:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 FMACEN045V50B3MD ©L’Amicale du Réveil de la Chaussée de Montargis Détails Catégorie d’Évènement: Montargis Autres Lieu MONTARGIS Adresse 2, rue Franklin Roosevelt, Montargis Ville Montargis Lieu Ville MONTARGIS Montargis latitude longitude 48.001802;2.733775

MONTARGIS Montargis https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montargis/