Nouvel an Chinois Montargis – Centre-ville, 21 janvier 2023, Montargis. Nouvel an Chinois Samedi 21 janvier, 07h00 Montargis – Centre-ville Retrouver les festivités du nouvel an Chinois à Montargis entre parades, stand de produits Chinois et défilé du dragon. Montargis – Centre-ville Montargis Montargis Venez fêter le nouvel an Chinois à Montargis : 8h00 à 12h : Stand de produits Chinois (riz nouveau) à proximité du marché de Montargis au Boulevard des Belles Manières.

11h00 : défilé du dragon (départ du Musée Chine Montargis).

15h00 : défilé du dragon au centre Leclerc Amilly et stand de l’association Amitié Chine Montargis.

