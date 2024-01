Ce soir on sort ! Montargis, samedi 27 janvier 2024.

Ce soir on sort ! Montargis Loiret

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-27 20:30:00

fin : 2024-01-27

Pièce de théâtre « Ce soir on sort ! » par la troupe Coup de théâtre.

an et son épouse Sophie se préparent pour se rendre à l’anniversaire de mariage d’un couple d’amis. Ce samedi soir s’annonce festif mais une succession de visites imprévues pendant les préparatifs vont venir quelque peu perturber la fin de journée du couple.

7 EUR.

2 Rue Franklin Roosevelt

Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire coupdetheatre45@gmail.com



L’événement Ce soir on sort ! Montargis a été mis à jour le 2024-01-15 par OT MONTARGIS