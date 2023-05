Fête de la fraise Cueillette de l’Aragnon, 18 mai 2023, Montardon.

En ce jeudi férié, la Cueillette de l’Aragnon fête le produit phare de la saison : la fraise. On en profite aussi pour fêter le printemps !

Au programme :

De 10h à 12h et de 14h à 17h : atelier repiquage de fraisiers. Chaque enfant repartira avec un pied de fraisier.

10h30 : atelier d’art floral avec Floraisine (sur inscriptions auprès de l’intervenante).

14h30 – 17h : tours de calèche avec La Ferme AU Beth Loc.

De 10h à 18h : buvette, gourmandises autour de la fraise, jeux et animations..

2023-05-18 à ; fin : 2023-05-18 18:00:00. EUR.

Cueillette de l’Aragnon Lieu-dit L’Arragnon

Montardon 64121 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



On this holiday Thursday, the Cueillette de l’Aragnon celebrates the flagship product of the season: the strawberry. We also take the opportunity to celebrate spring!

On the program:

From 10am to 12pm and from 2pm to 5pm: strawberry transplant workshop. Each child will leave with a strawberry plant.

10:30 am: Floral art workshop with Floraisine (on registration with the facilitator).

2:30 – 5:00 p.m.: horse-drawn carriage rides with La Ferme AU Beth Loc.

From 10am to 6pm: refreshments, strawberry treats, games and entertainment.

Este jueves, la Cueillette de l’Aragnon celebra el principal producto de la temporada: la fresa. ¡Aprovechamos también para celebrar la primavera!

En el programa:

De 10:00 a 12:00 y de 14:00 a 17:00: taller de plantación de fresas. Cada niño se llevará una planta de fresa.

10.30 h: taller de arte floral con Floraisine (inscripción con el animador).

de 14.30 a 17.00 h: paseo en carruaje con La Ferme AU Beth Loc.

De 10.00 a 18.00 h: refrescos, golosinas de fresa, juegos y animaciones.

An diesem Feiertagsdonnerstag feiert die Cueillette de l’Aragnon das Hauptprodukt der Saison: die Erdbeere. Wir nutzen die Gelegenheit auch, um den Frühling zu feiern!

Auf dem Programm stehen:

Von 10:00 bis 12:00 Uhr und von 14:00 bis 17:00 Uhr: Workshop zum Pikieren von Erdbeerpflanzen. Jedes Kind geht mit einer Erdbeerpflanze nach Hause.

10:30 Uhr: Blumenkunst-Workshop mit Floraisine (Anmeldung bei der Referentin erforderlich).

14:30 – 17:00 Uhr: Kutschenfahrten mit La Ferme AU Beth Loc.

Von 10 bis 18 Uhr: Getränkestand, Leckereien rund um die Erdbeere, Spiele und Animationen.

Mise à jour le 2023-04-18 par OT Nord Béarn