Audition : La musique est le Pont-Long Auditorium de la Maison de la Musique, 29 avril 2023, Montardon.

Audition par l’Ecole de Musique Intercommunale des Luys en Béarn à l’Auditorium de la Maison de la Musique à Montardon. Durée de 2h..

2023-04-29 à ; fin : 2023-04-29 . EUR.

Auditorium de la Maison de la Musique Chemin Lanots

Montardon 64121 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Audition by the Ecole de Musique Intercommunale des Luys en Béarn in the Auditorium of the Maison de la Musique in Montardon. Duration of 2 hours.

Audición de la Ecole de Musique Intercommunale des Luys en Béarn en el Auditorio de la Maison de la Musique de Montardon. Duración: 2 horas.

Vorspiel durch die Ecole de Musique Intercommunale des Luys en Béarn im Auditorium des Maison de la Musique in Montardon. Dauer: 2 Stunden.

Mise à jour le 2023-04-21 par OT Nord Béarn