Loto Salle polyvalente, 16 avril 2023, Montardon.

Nombreux lots à gagner.

Les fonds serviront à aider une personne atteinte du cancer.

Buvette et gourmandises sur place.

Ouverture de la salle à 15h..

2023-04-16 à ; fin : 2023-04-16 . EUR.

Salle polyvalente

Montardon 64121 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Many prizes to be won.

Funds will be used to help a person suffering from cancer.

Refreshments and treats on site.

Opening of the room at 3pm.

Muchos premios.

Los fondos se destinarán a ayudar a una persona enferma de cáncer.

Habrá refrescos y dulces.

La sala abre a las 15.00 horas.

Zahlreiche Preise zu gewinnen.

Mit dem Erlös wird einem krebskranken Menschen geholfen.

Getränke und Leckereien vor Ort.

Eröffnung des Saals um 15 Uhr.

Mise à jour le 2023-03-30 par OT Nord Béarn