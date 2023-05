Les week-ends médiévaux – Au temps de Fébus Château de Montaner, 27 mai 2023, Montaner.

Lors d’un week-end médiéval, traversez l’histoire et remontez au temps de Gaston Fébus, prince des Pyrénées et seigneur du château de Montaner.

Au programme : une immersion au Moyen-Age avec de l’artisanat, des combats et des animations ludiques autour de la vie quotidienne médiévale.

Les 27 et 28 mai, ce sont les troupes et artisans suivants qui ouvrent le bal :

– Les Qu’em Biarnès : troupe de combattants du XIVème siècle et vie de camps.

– Flour Dust : atelier de fabrication de pain, initiation au pétrissage, au façonnage et à la cuisson.

– Le Tailloir : association de gastronomie médiévale avec des explications sur l’art de la table.

– Mots en lumière : initiation à la calligraphie..

2023-05-27 à 10:00:00 ; fin : 2023-05-28 12:30:00. EUR.

Château de Montaner Costa Fébus

Montaner 64460 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



During a medieval weekend, cross history and go back to the time of Gaston Fébus, prince of the Pyrenees and lord of the castle of Montaner.

On the program: an immersion in the Middle Ages with crafts, fights and playful animations around the medieval daily life.

On May 27 and 28, the following troops and craftsmen will open the ball:

– Les Qu’em Biarnès : troop of fighters of the XIVth century and camp life.

– Flour Dust : bread making workshop, initiation to kneading, shaping and baking.

– Le Tailloir : medieval gastronomy association with explanations on the art of the table.

– Mots en lumière : initiation to calligraphy.

Durante un fin de semana medieval, viaje a través de la historia y retroceda a la época de Gaston Fébus, príncipe de los Pirineos y señor del castillo de Montaner.

En el programa: una inmersión en la Edad Media con manualidades, combates y actividades lúdicas basadas en la vida cotidiana medieval.

Los días 27 y 28 de mayo, las siguientes comparsas y artesanos abrirán el baile:

– Les Qu’em Biarnès: compañía de luchadores del siglo XIV y vida de campamento.

– Flour Dust: taller de panadería, iniciación al amasado, moldeado y cocción.

– Le Tailloir : asociación de gastronomía medieval con explicaciones sobre el arte de la mesa.

– Mots en lumière : iniciación a la caligrafía.

An einem mittelalterlichen Wochenende können Sie die Geschichte durchqueren und in die Zeit von Gaston Febus, Prinz der Pyrenäen und Herr des Schlosses von Montaner, zurückreisen.

Auf dem Programm steht das Eintauchen ins Mittelalter mit Handwerk, Kämpfen und spielerischen Animationen rund um das mittelalterliche Alltagsleben.

Am 27. und 28. Mai eröffnen folgende Truppen und Handwerker den Ball:

– Les Qu’em Biarnès: Truppe von Kämpfern aus dem 14. Jahrhundert und Lagerleben.

– Flour Dust: Werkstatt zur Herstellung von Brot, Einführung in das Kneten, Formen und Backen.

– Le Tailloir: Verein für mittelalterliche Gastronomie mit Erläuterungen zur Tischkultur.

– Mots en lumière: Einführung in die Kalligraphie.

Mise à jour le 2023-04-14 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65