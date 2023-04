Bal MONTANER, 29 avril 2023, Montaner.

Bal d’avril sur le thème d’Astérix et Obelix.

Défi beer pong à partir de 20h inscription par téléphone.

Début du bal à 23h30 animé par le Podium TNT.

Venez déguisés !.

2023-04-29 à 20:00:00 ; fin : 2023-04-29 . EUR.

MONTANER Placa de la mairie

Montaner 64460 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



April ball on the theme of Asterix and Obelix.

Beer pong challenge starting at 8pm.

The ball starts at 11:30 pm and is animated by the Podium TNT.

Come dressed up!

Baile de abril sobre el tema de Astérix y Obélix.

Desafío de beer pong a partir de las 20:00, inscripción por teléfono.

El baile comienza a las 23.30 h con el Podium TNT.

¡Ven disfrazado!

Aprilball mit dem Thema Asterix und Obelix.

Beer Pong Challenge ab 20 Uhr Anmeldung per Telefon.

Beginn des Balls um 23:30 Uhr, der von Podium TNT moderiert wird.

Kommen Sie verkleidet!

Mise à jour le 2023-04-06 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65