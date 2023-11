Théâtre MONTANER Montaner, 18 novembre 2023, Montaner.

Montaner,Pyrénées-Atlantiques

Soirée théâtre béarnais avec une pièce d’Hubert Lux : « Soegnas que cau », organisée par le Club de la Tour de Montaner.

Le thème : l’essentiel dans la vie : la Santat ! – Se soigner ? Oui ! – A tout prix ? – Par quels moyens ?

Venez apprécier et rire des choix faits par les protagonistes de la pièce.

Tarifs : Libre participation.

2023-11-18 20:30:00 fin : 2023-11-18 . EUR.

MONTANER Salle des fêtes

Montaner 64460 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Béarnais theater evening with a play by Hubert Lux: « Soegnas que cau », organized by the Club de la Tour de Montaner.

The theme: life’s essentials: Santat! – Take care of yourself? Yes – but at all costs? – By what means?

Come, enjoy and laugh at the choices made by the play’s protagonists.

Price : Free participation

Una velada de teatro bearnesa con una obra de Hubert Lux: « Soegnas que cau », organizada por el Club de la Tour de Montaner.

El tema: lo esencial en la vida: ¡la salud! – ¿Cuidarse? Sí, pero ¿a toda costa? – ¿Con qué medios?

Venga a divertirse y a reírse con las elecciones de los protagonistas de la obra.

Precio : Participación gratuita

Bearnaischer Theaterabend mit einem Stück von Hubert Lux: « Soegnas que cau », organisiert vom Club de la Tour de Montaner.

Das Thema: Das Wichtigste im Leben: La Santat! – Sich selbst pflegen? Ja! – Um jeden Preis? – Mit welchen Mitteln?

Genießen und lachen Sie über die Entscheidungen, die die Protagonisten des Stücks treffen.

Tarife: Freie Teilnahme

