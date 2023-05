Les soirées Fébusiennes MONTANER, 26 août 2023, Montaner.

Montaner,Pyrénées-Atlantiques

Pour une soirée d’été, rien de tel qu’un spectacle en plein air ! Assistez à la pièce de théâtre médiévale Sacrés Cathares, personne n’est parfait avec comme exceptionnel arrière-plan, le château de Montaner illuminé. 1h15 de comédie historique pour le plus grand bonheur des petits et des grands.

Laissez-vous ensuite narrer les légendes de nos campagnes béarnaises à travers différents

Buvette sur place mais pas de restauration..

2023-08-26 à 21:00:00 ; fin : 2023-08-26 . EUR.

MONTANER

Montaner 64460 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



There’s nothing like an open-air show on a summer’s evening! Attend the medieval play Sacrés Cathares, nobody’s perfect, with the illuminated Montaner castle as an exceptional backdrop. 1h15 of historical comedy to delight young and old alike.

Then let us tell you about the legends of the Béarn countryside, through a variety of different themes

Refreshment bar on site, but no catering.

No hay nada como un espectáculo al aire libre en una tarde de verano Asista a la obra medieval Sacrés Cathares, nadie es perfecto, con el Castillo de Montaner iluminado como impresionante telón de fondo. 1h15 de comedia histórica para deleitar a grandes y pequeños.

A continuación, déjese contar las leyendas de la campiña bearnesa a través de diferentes historias

Refrescos in situ, pero sin servicio de catering.

An einem Sommerabend gibt es nichts Besseres als eine Aufführung unter freiem Himmel! Besuchen Sie das mittelalterliche Theaterstück Sacrés Cathares, personne n’est parfait (Katharer, niemand ist perfekt) vor dem außergewöhnlichen Hintergrund des beleuchteten Schlosses von Montaner. 1 Stunde und 15 Minuten historische Komödie zur Freude von Groß und Klein.

Lassen Sie sich anschließend die Legenden unserer ländlichen Region Béarnaise in verschiedenen Szenen erzählen

Getränke vor Ort, aber keine Verpflegung.

