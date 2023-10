Ateliers Sport Seniors Montanceix Montrem Catégories d’Évènement: Dordogne

Montrem Ateliers Sport Seniors Montanceix Montrem, 28 novembre 2023, Montrem. Montrem,Dordogne « Seniors à nous la Forme ! » : activités physiques adaptées et ateliers de prévention. Matin, salle de la Rivière. Gratuit. Inscription à l’année. Possibilité de navette (sur réservation pôle social CCIVS : 05 53 80 86 86) Conseil départemental, informations : 06 68 75 69 79.

Montanceix Salle de la Rivière

Montrem 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



« Seniors à nous la Forme! adapted physical activities and prevention workshops. Morning, Salle de la Rivière. Free admission. Yearly registration. Shuttle service available (booking required, CCIVS social center: 05 53 80 86 86) Conseil départemental, information: 06 68 75 69 79 « Mayores en forma con actividades físicas adaptadas y talleres de prevención. Por la mañana, Sala de la Rivière. Entrada gratuita. Inscripción anual. Servicio de transporte disponible (reservar con antelación en el centro social del CCIVS: 05 53 80 86 86) Conseil départemental, información: 06 68 75 69 79 « Seniors à nous la Forme! » : angepasste körperliche Aktivitäten und Präventionsworkshops. Vormittags, Salle de la Rivière. Kostenlos. Anmeldung für das ganze Jahr. Möglichkeit eines Pendelbusses (nach Reservierung im Sozialzentrum CCIVS: 05 53 80 86 86) Conseil départemental, Informationen: 06 68 75 69 79

