Octobre Rose Montanceix Montrem, 8 octobre 2023, Montrem.

Montrem,Dordogne

Randonnée pédestre (10 km) suivie d’un pot de l’amitié

RDV 8h30, salle Jean Ferrat (Montanceix), départ 9h30

Participation : 5 € minimum, au profit du comité féminin Dordogne

Mairie 05 53 54 60 18.

2023-10-08 fin : 2023-10-08 . .

Montanceix Salle Jean Ferrat

Montrem 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Walking tour (10 km) followed by a friendly drink

RDV 8h30, salle Jean Ferrat (Montanceix), departure 9h30

Participation: 5 ? minimum, in aid of the Dordogne women’s committee

Town Hall 05 53 54 60 18

Caminata de 10 km seguida de un aperitivo

RDV 8h30, sala Jean Ferrat (Montanceix), salida 9h30

Participación: 5€ mínimo, a beneficio del comité de mujeres de Dordoña

Ayuntamiento 05 53 54 60 18

Wanderung (10 km) mit anschließendem Umtrunk

RDV 8.30 Uhr, Salle Jean Ferrat (Montanceix), Start 9.30 Uhr

Teilnahme: mindestens 5 ?, zugunsten des Frauenkomitees Dordogne

Rathaus 05 53 54 60 18

Mise à jour le 2023-09-26 par Vallée de l’Isle