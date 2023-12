La poterie Trompe-souris et La souris en voyage à Souleuvre-en-Bocage Montamy Souleuvre en Bocage, 4 décembre 2023, Souleuvre en Bocage.

Souleuvre en Bocage,Calvados

La poterie Trompe-souris (céramique utilitaire) et La souris en voyage (créations en tissus) vous convient à leur exposition-vente de fin d’année. Si aucun des créneaux proposés ne vous conviennent, il est possible de prendre rendez-vous pour une visite..

2023-12-09 11:00:00 fin : 2023-12-09 18:00:00. .

Montamy Poterie Trompe-souris

Souleuvre en Bocage 14350 Calvados Normandie



Trompe-souris pottery (utilitarian ceramics) and La souris en voyage (fabric creations) invite you to their end-of-year exhibition-sale. If none of the proposed times are convenient for you, it is possible to make an appointment for a visit.

Trompe-souris pottery (cerámica utilitaria) y La souris en voyage (creaciones en tela) le invitan a su exposición y venta de fin de año. Si no le viene bien ninguno de los horarios propuestos, puede concertar una cita para visitarlas.

Die Töpferei Trompe-souris (Gebrauchskeramik) und La souris en voyage (Stoffkreationen) laden Sie zu ihrer Verkaufsausstellung zum Jahresende ein. Wenn Ihnen keines der angebotenen Zeitfenster zusagt, können Sie auch einen Termin für einen Besuch vereinbaren.

