Bourse aux jouets et puériculture Montaigut Station Montaigut-le-Blanc, 3 décembre 2023, Montaigut-le-Blanc.

Montaigut-le-Blanc,Creuse

Le comité des fêtes de Montaigut le Blanc organise une bourse aux jouets et puériculture.

Stand Maquillage, présence du Père Noël, photos, buvette, restauration…

Marche au profit du Téléthon..

2023-12-03 fin : 2023-12-03 17:00:00.

Montaigut Station Salle des fêtes

Montaigut-le-Blanc 23320 Creuse Nouvelle-Aquitaine



The Montaigut le Blanc festival committee is organizing a toy and childcare market.

Face-painting stand, Santa Claus, photos, refreshments…

Walk in aid of the Telethon.

El comité de fiestas de Montaigut le Blanc organiza una feria de juguetes y puericultura.

Stand de maquillaje, Papá Noel, fotos, refrescos y comida…

Marcha a beneficio del Teletón.

Der Festausschuss von Montaigut le Blanc organisiert eine Spielzeug- und Babyartikelbörse.

Schminkstand, Anwesenheit des Weihnachtsmanns, Fotos, Getränkestand, Verpflegung…

Wanderung zugunsten des Telethon.

