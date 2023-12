Camp de reconstitution militaire Montaigu-les-Bois, 3 décembre 2023, Montaigu-les-Bois.

Montaigu-les-Bois,Manche

Camp de reconstitution militaire avec les Associations « les Amis du Souvenir Normand » et « Lest We Forget » sur le week-end en hommage au pilote américain Delbert Schmid de la 9ème U.S. AIR FORCE tombé le 3 juillet 1944 sur la commune de Montaigu-les-Bois..

Samedi 2024-07-06 10:00:00 fin : 2024-07-07 18:00:00. .

Montaigu-les-Bois 50450 Manche Normandie



Military re-enactment camp with « Les Amis du Souvenir Normand » and « Lest We Forget » associations over the weekend in tribute to American pilot Delbert Schmid of the 9th U.S. AIR FORCE, who fell on July 3, 1944 in the commune of Montaigu-les-Bois.

Campamento de recreación militar con las asociaciones « Les Amis du Souvenir Normand » y « Lest We Forget » durante el fin de semana en homenaje al piloto americano Delbert Schmid de la 9ª FUERZA AÉREA de los EE.UU. caído el 3 de julio de 1944 en la comuna de Montaigu-les-Bois.

Militärisches Reenactment-Camp mit den Vereinen « Les Amis du Souvenir Normand » und « Lest We Forget » am Wochenende zu Ehren des amerikanischen Piloten Delbert Schmid von der 9. U.S. AIR FORCE, der am 3. Juli 1944 in der Gemeinde Montaigu-les-Bois gefallen ist.

Mise à jour le 2023-12-01 par Coutances Tourisme