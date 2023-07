feux d’artifice Montaigu-le-Blin, 30 juillet 2023, Montaigu-le-Blin.

Montaigu-le-Blin,Allier

Feux d’artifice organisés par la Mairie et le Comité des fêtes de Montaigu Le Blin..

2023-07-30 22:30:00 fin : 2023-07-31 . .

Montaigu-le-Blin 03150 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Fireworks organized by the Mairie and the Comité des fêtes de Montaigu Le Blin.

Fuegos artificiales organizados por el Ayuntamiento y el Comité des fêtes de Montaigu Le Blin.

Feuerwerk, das von der Stadtverwaltung und dem Festkomitee von Montaigu Le Blin organisiert wird.

Mise à jour le 2023-07-19 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire