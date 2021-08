Montaigu-Vendée Complexe sportif Maxime Bossis Montaigu-Vendée, Vendée Montaigu Futsal Cup U19 du 26 au 28 août 2021 Complexe sportif Maxime Bossis Montaigu-Vendée Catégories d’évènement: Montaigu-Vendée

Vendée

Montaigu Futsal Cup U19 du 26 au 28 août 2021 Complexe sportif Maxime Bossis, 26 août 2021, Montaigu-Vendée. Montaigu Futsal Cup U19 du 26 au 28 août 2021

du jeudi 26 août au samedi 28 août à Complexe sportif Maxime Bossis

Le **Montaigu Vendée Football** organise son tournoi international annuel de futsal au pôle sportif Maxime Bossis du 26 au 28 août. 4 équipes s’affronteront : * la France, * la Finlande, * la Pologne, * les Pays de Galles. Les matchs se dérouleront à 17h30 et 20h. Le FUTSAL est une pratique diversifiée du football, qui se joue à cinq contre cinq sur un terrain d’handball. Créé par Juan Carlos CERIANI, dans les années 1930 en Uruguay, pour faire face aux mauvaises conditions climatiques, il s’inspire essentiellement du foot mais également du basket (nombre de joueurs, fautes collectives, etc…) et du handball (dimension du terrain, etc.). Le Montaigu vendée Football organise le tournoi international de Futsal U19 au Pôle sportif Maxime Bossis de Montaigu-Vendée du 26 au 28 août 2021. Complexe sportif Maxime Bossis Rue du Mondial – Saint-Hilaire-de-Loulay, 85600 Montaigu-Vendée Montaigu-Vendée Saint-Hilaire-de-Loulay Vendée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-26T17:30:00 2021-08-26T22:00:00;2021-08-27T17:30:00 2021-08-27T22:00:00;2021-08-28T17:30:00 2021-08-28T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Montaigu-Vendée, Vendée Autres Lieu Complexe sportif Maxime Bossis Adresse Rue du Mondial - Saint-Hilaire-de-Loulay, 85600 Montaigu-Vendée Ville Montaigu-Vendée lieuville Complexe sportif Maxime Bossis Montaigu-Vendée