MONTAIGNE, LES ESSAIS

d'après Montaigne – Adaptation Hervé Briaux
Avec Hervé Briaux
Accompagnement scénique : Chantal de la Coste
Création sonore : Nicolas Daussy
Lumières : Morgane Rousseau
Durée 1h10

Montaigne, après s'être retiré des affaires publiques, passa les vingt dernières années de sa vie à inviter le monde dans sa bibliothèque, afin de se mesurer aussi justement que possible à cette immensité. Hervé Briaux s'en fait le vivant interprète.

Ce qu'en pense la presse…

Ce qu'on écoute est si intelligent, surprenant, amical, enthousiaste, généreux que l'on ressort de la salle l'âme pacifiée, avec l'envie de mordre l'existence à pleine dents.

TÉLÉRAMA TTTT

Hervé Briaux a choisi des extraits de cette œuvre fascinante, qu'il va nous dire et nous faire vivre d'une façon passionnante. Ce spectacle est de ceux qui font du bien. Un sacré diseur, un formidable raconteur ! Ce faisant, il va nous prouver de façon incontestable la confondante modernité de l'œuvre de Montaigne. Un brillant et très intelligent moment de théâtre.

DE LA COUR AU JARDIN

Pour la représentation du 31 décembre, l'achat d'une place en plein tarif ou tarif adhérent donne droit à un verre offert.

Informations pratiques : Pas accessible en fauteuil roulant. Il n'y a pas de vestiaire et le théâtre n'accepte pas les gros sacs et les valises.

Métro ligne 4, 6, 12 et 13 Montparnasse-Bienvenüe (sortie n. 5 – Bd du Montparnasse)
Bus : 96, 95, 94, 92, 91, 89, 82, 58
Parking : Parking FNAC rue de Rennes; Sous la tour montparnasse
Tél 01 45 44 50 21

MONTAIGNE, LES ESSAIS

d’après Montaigne – Adaptation Hervé Briaux

Avec Hervé Briaux

Accompagnement scénique : Chantal de la Coste

Création sonore : Nicolas Daussy

Lumières : Morgane Rousseau

Durée 1h10

Montaigne, après s’être retiré des affaires publiques, passa les vingt dernières années de sa vie à inviter le monde dans sa bibliothèque, afin de se mesurer aussi justement que possible à cette immensité. Hervé Briaux s’en fait le vivant interprète.

Ce qu’en pense la presse…

Ce qu’on écoute est si intelligent, surprenant, amical, enthousiaste, généreux que l’on ressort de la salle l’âme pacifiée, avec l’envie de mordre l’existence à pleine dents.

TÉLÉRAMA TTTT

Hervé Briaux a choisi des extraits de cette œuvre fascinante, qu’il va nous dire et nous faire vivre d’une façon passionnante. Ce spectacle est de ceux qui font du bien. Un sacré diseur, un formidable raconteur ! Ce faisant, il va nous prouver de façon incontestable la confondante modernité de l’œuvre de Montaigne. Un brillant et très intelligent moment de théâtre.

DE LA COUR AU JARDIN

Pour la représentation du 31 décembre, l’achat d’une place en plein tarif ou tarif adhérent donne droit à un verre offert.



Informations pratiques :

Pas accessible en fauteuil roulant.

Il n’y a pas de vestiaire et le théâtre n’accepte pas les gros sacs et les valises.

Métro ligne 4, 6, 12 et 13 Montparnasse-Bienvenüe (sortie n. 5 – Bd du Montparnasse)

Bus : 96, 95, 94, 92, 91, 89, 82, 58

Parking : Parking FNAC rue de Rennes; Sous la tour montparnasse

Tél 01 45 44 50 21

