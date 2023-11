Fêtes locales Montagut, 12 novembre 2023, Montagut.

Montagut,Pyrénées-Atlantiques

12h : vin d’honneur animé par la Lyre arzacquoise, 13h30 : repas animé par MCL Event.

2023-11-12 fin : 2023-11-12 . EUR.

Montagut 64410 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



12pm: wine reception hosted by the Lyre arzacquoise, 1:30pm: meal hosted by MCL Event

12.00 h: recepción con vino a cargo de la Lira arzacquoise, 13.30 h: comida a cargo de MCL Event

12 Uhr: Ehrenwein, musikalisch umrahmt von der Lyre arzacquoise, 13:30 Uhr: Essen, musikalisch umrahmt von MCL Event

Mise à jour le 2023-11-03 par OT COTEAUX BEARN MADIRAN