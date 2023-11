Fêtes locales Montagut Catégories d’Évènement: Montagut

Pyrénées-Atlantiques Fêtes locales Montagut, 10 novembre 2023, Montagut. Montagut,Pyrénées-Atlantiques 19h : soirée bodega tapas « chez Lily » animée par DJ Romain..

2023-11-10 fin : 2023-11-10 . . Montagut 64410 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



7pm: « Chez Lily » bodega tapas party with DJ Romain. 19.00 h: Noche de tapas en la bodega « Chez Lily » con DJ Romain. 19 Uhr: Bodega-Tapas-Abend « chez Lily », moderiert von DJ Romain.

