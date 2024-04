Montagne propre Piau Engaly Aragnouet, samedi 29 juin 2024.

INSCRIPTIONS EN LIGNE via site NPY date en attente au 29/03/2024 pour ouverture réservation via NPY https://www.n-py.com/fr/ete/piau-engaly/operation-montagne-propre

Limité à 200 participants!

L’un des évènements incontournables de l’été se prépare ☀

Cette année Montagne Propre aura lieu le 29 juin à Piau-Engaly.

A vos agendas, la date est posée ! Nous vous attendons une fois de plus, nombreux pour le grand nettoyage de l’été organisé par N’Py. Car la sensibilisation et la préservation de l’environnement sont au cœur des préoccupations pour les stations de la chaîne des Pyrénées

9h00 Rendez vous à l’Office du Tourisme de Piau.

Petit déjeuner offert. Distribution sacs poubelles aux participants. Prévoir gants.

9h30 à 12h30 Ramassage des déchets.

Répartition par groupe et définition de zones de ramassage.

12h30 grillades offertes aux participants par la station chacun prévoit entrée et dessert de son choix pour le repas!

Grand nettoyage de printemps dans les Pyrénées. Avec « Montagne Propre », N’PY organise chaque année une journée de nettoyage de déchets et de sensibilisation à la préservation de l’environnement dans les stations de la chaîne des Pyrénées. .

