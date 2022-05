Montagne, Nature et Découvertes camping Les muriers, 24 juillet 2022, Saint-Bauzille-de-Putois.

Montagne, Nature et Découvertes

du dimanche 24 juillet au dimanche 31 juillet à camping Les muriers

Il s’agit d’un séjour à dominante découverte de la moyenne montagne au sein des Cévennes dans le Massif central. L’objectif est de travailler avec un groupe d’adolescents et d’enfants suivis pour certains pour des difficultés scolaires ou sociales afin de leur permettre sortir du quartier et de rencontrer d’autres adolescents et un autre milieu que l’urbain. En effet, le séjour permet de pouvoir faire partir ensemble des enfants ayant rencontré des difficultés et des enfants au parcours plus linéaire car nous sommes convaincus que la mixité, sociale, culturelle, de genre, d’âge et de parcours permet de créer des passerelles, d’ouvrir les esprits et de casser les barrières et freins psychologiques entre groupes sociaux. La grande majorité des enfants visés vivent en quartier prioritaire et n’ont qu’une expérience très limitée de ce type de séjour basé essentiellement sur la découverte et non sur la “consommation” d’activités uniquement. Les Cévennes nous offre la possibilité d’un dépaysement total et à plus forte raison que nous serons dans une zone quasi-blanche en terme de couverture réseau, ce qui permettra également aux adolescents de pouvoir décrocher. Nous pourrons également et surtout de travailller autour des questions liées à la nature, au développement durable, ce que nous faisons à l’année dans notre projet d’accueil et notamment aussi dans le cadre de notre projet “jardin pour tous” (jardin collectif). Beaucoup d’enfants ont eu l’occasion de pouvoir bénéficier du soutien scolaire et de l’aide aux devoirs. Lors du séjour, il s’agit de permettre aux enfants en difficultés de pouvoir faire des jeux autour de la nature, de découvertes de lieux remarquables, de mener des randonnées…Disposant d’une salle d’activité, nous mènerons avec les adolescents et les enfants des séances de révisions ou de remobilisation et pour ce faire nous avons pris contact avec les familles afin de travailler cette question avec eux. En outre, la culture générale étant aussi un facteur majeur dans la réussite des adolescents, ce genre de séjour leur apportera beaucoup en termes d’expérimentation et de vécu.

Tarifs modulés selon QF

dans le cadre de l’opération “colonies apprenantes” par le Ministère de l’Éducation Nationale.

camping Les muriers Chemin des Sauzedes 34190 Saint Bauzille de Putois Saint-Bauzille-de-Putois Hérault



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-24T21:00:00 2022-07-24T23:59:00;2022-07-25T00:00:00 2022-07-25T23:59:00;2022-07-26T00:00:00 2022-07-26T23:59:00;2022-07-27T00:00:00 2022-07-27T23:59:00;2022-07-28T00:00:00 2022-07-28T23:59:00;2022-07-29T00:00:00 2022-07-29T23:59:00;2022-07-30T00:00:00 2022-07-30T23:59:00;2022-07-31T00:00:00 2022-07-31T22:00:00