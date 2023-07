Battre la campagne Montagne magique Plateau d’Hauteville, 22 juillet 2023, Plateau d'Hauteville.

Battre la campagne Samedi 22 juillet, 15h00 Montagne magique 2€ adhérent, gratuit moins de 12 ans

Le 6 juin 2021, j’ai partagé un court texte où je m’agaçais de l’utilisation de termes et de formules comme “la province” ou aller “à la campagne”. Un agacement qui m’accompagne depuis très longtemps et qui ne me quitte pas. Le texte a suscité un bon nombre de commentaires, il a piqué la susceptibilité de celleux qui emploient ces mots méprisants envers celleux qui vivent ces territoires. Le texte a donné lieu à une discussion avec Gaëlle Foray. Il en a émergé le désir commun de fabriquer un moment de rencontres, de discussions, un moment où l’art et les pensées rurales/paysannes puissent s’allier. De battre la campagne : une expression militaire, employée aussi dans la pratique de la chasse, et qui peut renvoyer au fait de délirer, Battre la campagne devient peut-être le début d’un projet collectif où les pensées/pratiques artistiques et paysannes s’articulent de manières critiques et constructives. En ce sens, depuis 2016, je développe avec un groupe d’artistes un projet d’expositions et de résidences, Agir dans son lieu, où les questions paysannes et artistiques sont réfléchies de manière entremêlée. Il s’agit alors de penser collectivement à notre refus d’être déterminé.es, assigné.es, invisibilisé.es, moqué.es. De penser et de fabriquer les passerelles, les chemins de traverse, les refuges, les sillons et les lisières où des approches et des visions communes peuvent exister et être partagées. Il s’agit alors de battre la campagne et d’agir dans nos lieux pour défaire les clichés, pour lutter contre les impensés et amender l’imaginaire collectif.

Julie Crenn

Montagne magique, 1687 av Felix Mangini, 01110, Plateau d’Hauteville . Adhésion 2€ . gratuit moins de 12 ans

15h : TABLE RONDE

Être artiste / acteur.rice culturel.le dans les campagnes

Réalités de la vie culturelle dans les mondes ruraux versus clichés et préjugés

Les territoires ruraux laboratoires pour l’invention culturelle Histoire d’un dénigrement de la créativité en milieu rural

en présence de :

Camille Azaïs, auteure et critique d’art, Terres de Druance

Phlippe Chaminas, paysan, représentant de Confédération paysanne, Plateau d’Hauteville

Julie Crenn, critique d’art et commissaire d’exposition indépendante, Le Havre

Gaëlle Foray, artiste et co-fondatrice de Montagne magique, Plateau d’Hauteville

Sophie Pouille, artiste et directrice du Centre d’art contemporain de Lacoux, Plateau d’Hauteville

18h : VERNISSAGE de l’Exposition

Artistes invité.e.s Antoine Chintreuil, Gaëlle Foray, Vidya Gastaldon, Suzanne Husky, Alexandre Joly, Karim Kal, Sophie Pouille, Jean-Xavier Renaud, Magali Wagner. Commisaire Gaëlle Foray Lancement de la création d’un livre numérique 2023-2024

Appel à témoignages, interviews, ateliers, restitution de la table ronde et exposition : Battre la campagne Plus d’informations : montagnemagique01110@gmail.com

Repas du soir sur réservation par sms au 06 95 37 06 14 farinata aux légumes, salade d’aubergines grillées au basilic, riz façon biryani et flogniarde aux abricots : 14€

– – –

Journée en partenariat avec le Centre d’art contemporain de Lacoux . cacl.info 11h : vernissage de Buissonnières exposition collective imaginée par Julie Portier et Claire FitzGerald Oeuvres et objets de la Collection IAC, Villeurbanne/Rhône-Alpes, du Musée du peigne et de la plasturgie, Oyonnax et du FCAC, canton de Genève

– – –

Journée en collaboration avec Le Bon Attrait, galerie d’art privée 0001 : Gaëlle Foray, Karim Kal, Sophie Pouille, Jean-Xavier Renaud. Visite sur rendez vous: contact@le-bon-attrait.com

Montagne magique 1687 avenue Felix Mangini, 01110, Plateau d’Hauteville Plateau d’Hauteville 01110 Hauteville Ain Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.com/e/billets-table-ronde-battre-la-campagne-220723-a-15h00-670624625307 »}] [{« link »: « mailto:montagnemagique01110@gmail.com »}, {« link »: « mailto:contact@le-bon-attrait.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-22T15:00:00+02:00 – 2023-07-22T21:00:00+02:00

2023-07-22T15:00:00+02:00 – 2023-07-22T21:00:00+02:00

échanges débat

@montagnemagique