Montagne Enchantée 1 Chalet Aroeven de Bellevaux Bellevaux, lundi 8 juillet 2024.

Montagne Enchantée 1 Dans le cadre de l’opération « Colos apprenantes » par le Ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. 8 – 19 juillet Chalet Aroeven de Bellevaux 810 € depuis Dijon, Chalon, Mâcon, Lyon et Amberieu en Bugey – 860 € depuis Besançon – 910 € depuis Paris – 900 € de Nancy – 920 € de Metz

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-07-08T12:00:00+02:00 – 2024-07-08T21:59:00+02:00

Fin : 2024-07-19T00:00:00+02:00 – 2024-07-19T14:00:00+02:00

Le séjour propose des activités communes à l’ensemble des jeunes de 06 à 10 ans afin de créer des moments de partage, d’apprentissage et de « vivre ensemble » au-delà des temps formels ou les jeunes pratiqueront des activités sportives et culturelles en lien avec les programmes d’enseignement de l’école primaire en particulier sur l’environnement montagnard (faune, flore, géologie, cycle de l’eau…)

Activités communes

– Découverte du Parc animalier de Merlet – Initiation à l’astronomie (observation du ciel) – Découverte d’une ferme pédagogique et fabrication de fromage – Découverte de la faune et de la flore au grès de randonnées en moyenne montagne avec guides locaux – Sports collectifs – Course d’orientation sur le thème de la montagne – Olympiades – Jeux et grands jeux – Veillées, feu de camps, bivouac sous tente.

3 activités sportives de pleine nature

dont, escalade, tir à l’arc et accrobranches

ou

3 demi-journées d’astonomie (observation du ciel, planétarium et fabrication / lancement de micro fusées..)

Bus à disposition durant tout le séjour.

Chalet Aroeven de Bellevaux Les Mouilles 74470 Bellevaux Bellevaux 74470 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Activités sportives de pleine nature Activités scientifiques