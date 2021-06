Montagne en Scène Pau, 24 juin 2021-24 juin 2021, Pau.

Montagne en Scène 2021-06-24 19:30:00 – 2021-06-24 22:00:00 Place du 7ème Art Cinéma Méga CGR – Université

Pau Pyrénées-Atlantiques

EUR 16 16 Nous sommes ravis de vous annoncer le lancement des soirées « Best Of Montagne en Scène » en juin 2021 ! Venez découvrir ou revoir les films qui ont marqué les différentes éditions du festival.

Au programme : « Cold », « China Jam » et « T’es pas bien là ? » ainsi que des interviews exclusives de Vivian Bruchez et Nicolas Favresse !

Ne manquez pas l’aventure et réservez vos places .

+33 892 68 85 88

Montagne en scène