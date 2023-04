Montagne en scène Grand Rex Paris Catégories d’Évènement: île de France

Montagne en scène Grand Rex, 11 mai 2023, Paris. Le mardi 23 mai 2023

de 19h30 à 23h30

Le jeudi 11 mai 2023

de 19h30 à 23h30

.Public adolescents adultes. payant

Le festival du film de montagne est de retour pour sa Summer Edition et pour vous offrir deux soirées d’exception ! Depuis 2013, Montagne en Scène présente deux fois par an une sélection des meilleurs films de montagne, qu’il s’agisse de ski, d’alpinisme, de parapente ou encore d’escalade. Des films ayant pour point commun des images à couper le souffle, mais dont la force est surtout de présenter des aventures humaines extraordinaires. Une bouffée d’oxygène qui va vous pousser à réaliser vos propres rêves! Au programme, les meilleurs films de montagne pour vous en mettre plein les yeux. Programme Grand Rex 1 boulevard Poissonnière 75002 Paris Contact : https://www.montagne-en-scene.com/villes-etapes-france

