Montagne en Scène Bourg-Saint-Maurice Bourg-Saint-Maurice Catégories d’évènement: Bourg-Saint-Maurice

Savoie

Montagne en Scène Bourg-Saint-Maurice, 27 janvier 2022, Bourg-Saint-Maurice. Montagne en Scène Rue Saint Jean Cinéma Coeur d’Or Bourg-Saint-Maurice

2022-01-27 19:30:00 19:30:00 – 2022-01-27 23:00:00 23:00:00 Rue Saint Jean Cinéma Coeur d’Or

Bourg-Saint-Maurice Savoie Bourg-Saint-Maurice ‘Montagne en Scène’ est un festival de films de montagne itinérant qui a lieu dans les plus grandes villes de France, de Belgique, de Suisse, d’Italie… contact@lesarcs.com +33 4 79 07 12 57 Rue Saint Jean Cinéma Coeur d’Or Bourg-Saint-Maurice

dernière mise à jour : 2022-01-21 par Les Arcs Bourg Saint Maurice Tourisme

Détails Catégories d’évènement: Bourg-Saint-Maurice, Savoie Autres Lieu Bourg-Saint-Maurice Adresse Rue Saint Jean Cinéma Coeur d'Or Ville Bourg-Saint-Maurice lieuville Rue Saint Jean Cinéma Coeur d'Or Bourg-Saint-Maurice