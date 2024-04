Montagne de Livres Salle des Sports Saint-Lary-Soulan, vendredi 10 mai 2024.

Montagne de Livres Salle des Sports Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées

Organisé par la Librairie Bleu et Aure.

Rencontre d’ auteurs de tout genre (Photo, Policiers, Romans, Jeunesse, Poésie, Pyrénées, … ) et pour tous les âges

Salle des sports entrée libre

Plus d’infos auprès de Lucie à la librairie Bleu et Aure 05 62 39 62 90 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-10 10:00:00

fin : 2024-05-11 19:00:00

Salle des Sports SAINT-LARY-SOULAN

Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie librairiebleu-aure@orange.fr

L’événement Montagne de Livres Saint-Lary-Soulan a été mis à jour le 2024-04-09 par OT de St Lary|CDT65