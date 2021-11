Montagne de Livres Saint-Lary-Soulan, 4 décembre 2021, Saint-Lary-Soulan.

Montagne de Livres Salle des Sports SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan

2021-12-04 09:00:00 09:00:00 – 2021-12-05 Salle des Sports SAINT-LARY-SOULAN

Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées

Samedi 4 décembre : 9h à 17h30

Dimanche 5 décembre : 9h à 17h

Salle des Sports – Place du téléphérique

La Librairie Bleu et Aure organise les 4 et 5 décembre 2021, à St Lary Soulan, la deuxième édition de Montagne de Livres, événement littéraire regroupant des auteurs de genres différents, venant de toute la France (et certains d’Espagne).

Vous pourrez rencontrer des auteurs de romans, des auteurs de polars, des dessinateurs de BD, des auteurs de livres pour les enfants, des auteurs de fantasy, des auteurs sur le bien-être,… Vous pourrez découvrir des livres pour tous les âges et sur des thèmes divers et variés. On vous y attend nombreux…

librairiebleu-aure@orange.fr +33 6 23 45 35 77

