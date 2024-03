MONTAGNE ATTITUDE Val Joli Châtel, vendredi 5 juillet 2024.

MONTAGNE ATTITUDE dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. 6 – 19 juillet Val Joli 970 euros (sans transport) => + 100 euros pour des départs du Nord de la France/région parisienne. Nous contacter pour les points de ramassage.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-07-06T00:00:00+02:00 – 2024-07-06T23:59:00+02:00

Fin : 2024-07-19T00:00:00+02:00 – 2024-07-19T23:59:00+02:00

SITUATION GEOGRAPHIQUE:

Située à la frontière franco-suisse du domaine skiable des Portes du Soleil, la station de ski de Châtel se distingue de par son caractère de station-village familiale et conviviale. À 1200 m d’altitude, les chalets et l’habitat traditionnel de Châtel contribuent à l’identité de la station. C’est l’atout principal de Châtel, séjour de charme garanti !

Les nombreuses infrastructures d’accueil et de loisirs destinées aux jeunes font de Châtel un espace de vacances idéal, la station est d’ailleurs labélisée au niveau national « Famille Plus Montagne ». Station-village aux caractéristiques architecturales traditionnelles, domaine skiable à taille humaine, convivialité et accueil de qualité pour les familles : voilà donc les principaux atouts de Châtel !

HEBERGEMENT:

Chalet montagnard en plein coeur de Châtel

Chambres de 2 à 7 enfants

Chambres avec rangements suffisants

Chambres avec sanitaires privatifs

RESTAURATION:

Cuisine soignée, variées et diversifiée. Tout est préparé sur place par un chef cuisinirer.

Repas servis à table dans une véritable salle à manger ambiance champêtre

Dégustation d’au moins une spécialité locale.

Régimes alimentaires respectés.

PROGRAMME D’ACTIVITES:

Fantasticable

Accrobranche

Bob luge

Tir à l’arc

Fun bike

Paddle

Minigolf

Sortie piscine

Découverte du lac de Montriond avec biagnade

Découverte d’Avoriaz

Randonnées pédestres

ENCADREMENT:

Notre taux d’encadrement est de 1 adulte pour 7 jeunes. Notre équipe est diplômée et déclarée auprès des services de Jeunesse et Sports dont :

– 1 Directeur BAFD (ou équivalence)

-1 Assistante sanitaire PSC1-

– animateurs BAFA ou stagiaires

– un animateur surveillant de baignade

Toutes les activités sportives spécifiques sont encadrées par des Brevets d’Etats, mais toujours accompagnés des animateurs de notre équipe d’animation.

TRANSPORT:

Car grand tourisme avec toilette, TV, sièges inclinables…

Minibus à disposition de notre équipe durant le séjour

Descriptif complet: https://www.adav-vacances.com/sejour/val-joli-le-ete

Val Joli 671 route de Thonon Châtel 74390 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
Téléphone: 03.28.68.69.60
Email: anne@adav-vacances.com
Site web: https://www.adav-vacances.com/sejour/val-joli-le-ete

Association ADAV