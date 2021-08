Montagnac Montagnac Hérault, Montagnac MONTAGNAC JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE Montagnac Montagnac Catégories d’évènement: Hérault

Montagnac Hérault Montagnac Ce village mentionné dés le Xe siècle, s’organise autour de son église fortifiée. Il abrite de nombreuses maisons médiévales et d’importants hôtels particuliers. – Petite randonnée dans le village (bien se chausser) autour d’un patrimoine à sauvegarder

le samedi 18 septembre de 9h30/12h

Lieu rendez-vous : Place de la Mairie

– Visite guidée du centre historique samedi 18 septembre à 15h, Rendez-vous Place de la Mairie

– Visite de l’Eglise Saint-André le samedi 18 septembre à 17h30, Rendez-vous Parvis de l’Eglise

Respect des mesures sanitaires, port du masque obligatoire Visites proposées par la Maison de la Culture et du Patrimoine

