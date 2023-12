FOUILLES DE NIZAS Montagnac Catégories d’Évènement: Hérault

fin : 2024-01-13 17:00:00 Compte rendu des premières fouilles archéologiques sur le site des Tourals à Nizas.

Compte rendu des premières fouilles archéologiques sur le site des Tourals à Nizas

Fouilles du site des Tourals à Nizas Compte rendu des premiers résultats des fouilles archéologiques du site néolithique des Tourals à Nizas, projet porté par Amélie Diaz, chargée de préhistoire et de médiation au sein du service archéologique de la Communauté d’Agglomération Hérault Méditerranée.

