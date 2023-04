PIQUE-NIQUE DU VIGNERON INDEPENDANT-DOMAINE LA CROIX GRATIOT Sainte Croix Montagnac Catégories d’Évènement: Hérault

PIQUE-NIQUE DU VIGNERON INDEPENDANT-DOMAINE LA CROIX GRATIOT Sainte Croix, 29 mai 2023, Montagnac. Pique-nique du vigneron indépendant au domaine La Croix Gratiot avec un circuit de dégustation accord mets et vins.

Independent winegrower’s picnic at La Croix Gratiot with a food and wine tasting tour Picnic de enólogos independientes en la finca La Croix Gratiot con degustación de comida y vino Von 10.30 bis 18 Uhr: Weinverkostung mit anpassenden Snacks. Bringen Sie Ihr Picknick mit; der Weingut schenkt die Weine. Es ist möglich zu grillen. Musik und Gesang mit dem Chor « A ma soeur » und « Bella Ciao ». Mise à jour le 2023-04-11 par OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE

