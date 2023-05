PIQUE-NIQUE DU VIGNERON INDEPENDANT- DOMAINE DE LA CONSEILLERE Route de Gignac, 27 mai 2023, Montagnac.

Pique-Nique chez le vigneron indépendant au domaine La Conseillère :

3 jours de festivités et de découverte de nos nouvelles cuvées !.

2023-05-27 à ; fin : 2023-05-29 . .

Route de Gignac

Montagnac 34530 Hérault Occitanie



Picnic of the independent wine growers. Country market. Lunch prepared by the wine growers; festivities organised around the wine theme for children and adults: visit of wine cellar. Musical entertainment. Meal by the plate from €5 + 1 glass of wine free. From 11 am to 5 pm.

Picnic en la finca de viticultores independientes La Conseillère :

¡3 días de fiesta y descubrimiento de nuestras nuevas añadas!

Picknick der unabhängigen Winzer. Bauernmarkt. Mittagessen von den Winzern vorbereitet; Veranstaltungen für Kinder und Erwachsene: Besichtigung des Weinkellers. Musikveranstaltung. Platte mit Speisen ab 5 e + 1 Glas Wein. Von 11 bis 17 Uhr….

