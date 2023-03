CONFERENCE LA PEINTURE ORIENTALISTE : ENTRE RÊVES ET FANTASMES Montagnac Montagnac Catégories d’Évènement: Hérault

Montagnac

CONFERENCE LA PEINTURE ORIENTALISTE : ENTRE RÊVES ET FANTASMES, 17 mars 2023, Montagnac Montagnac. CONFERENCE LA PEINTURE ORIENTALISTE : ENTRE RÊVES ET FANTASMES Allée des Sports Montagnac Hérault

2023-03-17 18:30:00 18:30:00 – 2023-03-17 20:30:00 20:30:00 Montagnac

Hérault Montagnac . La peinture orientaliste : entre rêve et réalité, une conférence d’Evelyne Tschirhart, enseignante en Arts Plastiques. La peinture orientaliste : entre rêve et réalité, une conférence d’Evelyne Tschirhart, enseignante en Arts Plastiques. https://www.ville-montagnac.fr/%C3%A9v%C3%A8nement/la-peinture-orientaliste-entre-reve-et-realite/ Montagnac

dernière mise à jour : 2023-03-11 par

Détails Catégories d’Évènement: Hérault, Montagnac Autres Lieu Montagnac Adresse Allée des Sports Montagnac Hérault Ville Montagnac Montagnac Departement Hérault Tarif Lieu Ville Montagnac

Montagnac Montagnac Montagnac Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montagnac montagnac/

CONFERENCE LA PEINTURE ORIENTALISTE : ENTRE RÊVES ET FANTASMES 2023-03-17 was last modified: by CONFERENCE LA PEINTURE ORIENTALISTE : ENTRE RÊVES ET FANTASMES Montagnac 17 mars 2023 Allée des Sports Montagnac Hérault Hérault Montagnac

Montagnac Montagnac Hérault