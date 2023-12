Concert du nouvel an Montagenet Saint-Martial-de-Valette, 6 janvier 2024, Saint-Martial-de-Valette.

Saint-Martial-de-Valette Dordogne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-06 15:00:00

fin : 2024-01-06

Le concert du nouvel an 2024 affiche des talents très divers, où les concertistes du Trio Pham (Vinh Pham : violon, Zung : alto, Minh Quyên : violoncelle) parrainent deux jeunes virtuoses de la flûte (Mona Mège) et du basson(Kim Goyeau).

Violoncelle Jocelyne Reydy, danseuses Christine Zwingmann et Louise Léguillon, récitant Jean-Noël Cuénod.

Spectacle riche et varié; un vrai régal avant la galette des rois qui suivra le concert.

EUR.

Montagenet

Saint-Martial-de-Valette 24300 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-19 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin