Lachapelle-aux-Pots Oise Lachapelle-aux-Pots Emma Daude après avoir proposé les ateliers capture vidéo propose également une session de montage, le samedi 14 mai à la salle informatique de la Maison d’Économie solidaire de Lachapelle-aux-Pots. Pour participer à cette session, il faut avoir participé à l’une des balades capture vidéo (samedi 30 avril ou samedi 07 mai) Gratuit Emma Daude après avoir proposé les ateliers capture vidéo propose également une session de montage, le samedi 14 mai à la salle informatique de la Maison d’Économie solidaire de Lachapelle-aux-Pots. Pour participer à cette session, il faut avoir participé à l’une des balades capture vidéo (samedi 30 avril ou samedi 07 mai) Gratuit contact@ot-paysdebray.fr +33 3 44 82 62 74 Emma Daude après avoir proposé les ateliers capture vidéo propose également une session de montage, le samedi 14 mai à la salle informatique de la Maison d’Économie solidaire de Lachapelle-aux-Pots. Pour participer à cette session, il faut avoir participé à l’une des balades capture vidéo (samedi 30 avril ou samedi 07 mai) Gratuit Pixabay

