Projections diffusées du vendredi 17 au 19 septembre 2021, dans le cadre des visites organisées par **Emilie Sauveur et le collectif d’habitants de la Maison sans escalier d’Auguste Bossu, 54 boulevard Daguerre à Saint-Etienne.** -Vendredi 17 septembre: visite libre de 14h à 17h30 Vernissage de l’exposition d’Emilie Sauveur « Le déploiement de la copropriété par Auguste Bossu » de 18h30 à 21h. -Samedi 18 septembre et Dimanche 19 septembre: ouverture du lieu de 10h30 à 12h30 et 14h à 17h30: 7 visites guidées des parties communes et des appartements par les habitants et Suzanne Vengeon à 10h-10h45-11h30-14h-14h45-15h30-16h15. Projections diffusées dans le lavoir sur le toit de la Maison sans escalier, tout au long du week-end. La maison sans escalier 54, Boulevard Daguerre, 42000 Saint-Etienne, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes Saint-Étienne Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T14:00:00 2021-09-17T21:00:00;2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:30:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:30:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:30:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T17:30:00

