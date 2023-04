RENCONTRE AVEC UN CHEF COUTUMIER DE LA TRIBU DES HULIS EN PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE Rue Claude Nougaro, 20 avril 2023, Montady.

La Domitienne propose une rencontre avec un chef coutumier de la tribu des Hulis en Papouasie-Nouvelle-Guinée, Mundyia Kepanga. Cet homme est un défenseur de l’environnement engagé pour la protection des forêts primaires..

La Domitienne proposes a meeting with a customary chief of the Huli tribe in Papua New Guinea, Mundyia Kepanga. This man is an environmentalist committed to the protection of primary forests.

La Domitienne propone una reunión con un jefe tradicional de la tribu huli de Papúa Nueva Guinea, Mundyia Kepanga. Este hombre es un ecologista comprometido con la protección de los bosques primarios.

La Domitienne schlägt ein Treffen mit Mundyia Kepanga, einem traditionellen Führer des Huli-Stammes in Papua-Neuguinea, vor. Dieser Mann ist ein engagierter Umweltschützer, der sich für den Schutz der Primärwälder einsetzt.

