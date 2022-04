Monta Car Old School Vendays-Montalivet, 21 mai 2022, Vendays-Montalivet.

Monta Car Old School Vendays-Montalivet

2022-05-21 – 2022-05-22

Vendays-Montalivet Gironde Vendays-Montalivet

Rassemblement de voitures anciennes à Montalivet-les-Bains depuis 2017. Monta Car Old School et son équipe, vous accueilleront à l’avenue de l’océan. Ce lieu facile d’accès et idéalement placé nous permettra de stationner vos véhicules anciens et de collections (gratuitement) pour toute la durée de la manifestation.

Cette exposition à ciel ouvert présentera plus de 300 véhicules autos, motos, populaires, sportifs, prestige. En plus de l’exposition des animations auront lieu tout au long de l’évènement : exposition et vente vintage, concert Rock a Billy et CarWash.

Inscription gratuite.

+33 6 42 14 23 98

Vendays-Montalivet

