Mont2Livres Mont-de-Marsan, 28 août 2021, Mont-de-Marsan.

Mont2Livres 2021-08-28 10:00:00 – 2021-08-28 18:00:00

Mont-de-Marsan Landes

Deux jours dédiés à la littérature à Mont de Marsan. Au programme, rencontres, dédicaces et ateliers.

Que ce soit pour les auteurs en herbe, les lecteurs occasionnels ou insatiables, les bébés lecteurs, les mordus de romans policiers ou de manga, il y en aura pour tous les goûts ! Au programme de ce salon : rencontres avec une sélection d’auteurs et éditeurs régionaux et nationaux, dédicaces, présentation d’ouvrages, lectures et ateliers !

L’événement sera soumis aux consignes sanitaires en vigueur au moment de sa tenue*.

*Consignes édictées par le Gouvernement ou les autorités locales (arrêtés préfectoraux et/ou municipaux). Restez informés sur montdemarsan-agglo.fr

Deux jours dédiés à la littérature à Mont de Marsan. Au programme, rencontres, dédicaces et ateliers.

Que ce soit pour les auteurs en herbe, les lecteurs occasionnels ou insatiables, les bébés lecteurs, les mordus de romans policiers ou de manga, il y en aura pour tous les goûts ! Au programme de ce salon : rencontres avec une sélection d’auteurs et éditeurs régionaux et nationaux, dédicaces, présentation d’ouvrages, lectures et ateliers !

L’événement sera soumis aux consignes sanitaires en vigueur au moment de sa tenue*.

*Consignes édictées par le Gouvernement ou les autorités locales (arrêtés préfectoraux et/ou municipaux). Restez informés sur montdemarsan-agglo.fr

+33 5 58 05 87 37

Deux jours dédiés à la littérature à Mont de Marsan. Au programme, rencontres, dédicaces et ateliers.

Que ce soit pour les auteurs en herbe, les lecteurs occasionnels ou insatiables, les bébés lecteurs, les mordus de romans policiers ou de manga, il y en aura pour tous les goûts ! Au programme de ce salon : rencontres avec une sélection d’auteurs et éditeurs régionaux et nationaux, dédicaces, présentation d’ouvrages, lectures et ateliers !

L’événement sera soumis aux consignes sanitaires en vigueur au moment de sa tenue*.

*Consignes édictées par le Gouvernement ou les autorités locales (arrêtés préfectoraux et/ou municipaux). Restez informés sur montdemarsan-agglo.fr

Mont de Marsan

dernière mise à jour : 2021-08-09 par