Découvrez, au travers de l’exposition conçue par la Direction de la Culture, du Patrimoine et de la Mémoire de la Région Grand Est – service Inventaire et Patrimoines –, les premiers éléments d’un travail en cours de recensement de l’ensemble du patrimoine mobilier religieux et civil du sanctuaire du Mont Sainte-Odile. La richesse de ce patrimoine, qui se déploie dans l’église et les autres bâtiments du site, permet d’éclairer toute l’histoire du Mont, du Moyen Âge à nos jours.

Mont Saint-Odile Mont Sainte-Odile, 67140 Ottrott Ottrott 67530 Maison Forestière Willerhof Bas-Rhin Grand Est 03 88 95 80 53 http://www.mont-sainte-odile.com Le Mont Saint-Odile est un haut lieu du pèlerinage en Alsace situé à 763 mètres d’altitude, qui offre une vue exceptionnelle sur la plaine d’Alsace. Ce lieu est riche en patrimoine historique. bus, route

© Région Grand Est – Inventaire général – Christophe Hamm