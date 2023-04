CONCERT DU KALÉIDOPHONE 19 boulevard de Metz Mont-Saint-Martin Catégories d’Évènement: Meurthe-et-Moselle

Mont-Saint-Martin

CONCERT DU KALÉIDOPHONE 19 boulevard de Metz, 13 mai 2023, Mont-Saint-Martin. Concert de la chorale du Kaléidophone : « chansons à voir ».. Tout public

Samedi 2023-05-13 à 20:30:00 ; fin : 2023-05-13 22:30:00. 10 EUR.

19 boulevard de Metz Salle Aimé Césaire

Mont-Saint-Martin 54350 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Concert of the Kaleidophone choir : « chansons à voir ». Concierto del coro de calidófonos: « chansons à voir ». Konzert des Chors des Kaleidophons: « chansons à voir ». Mise à jour le 2023-04-20 par OT DU GRAND LONGWY

Détails Catégories d’Évènement: Meurthe-et-Moselle, Mont-Saint-Martin Autres Lieu 19 boulevard de Metz Adresse 19 boulevard de Metz Salle Aimé Césaire Ville Mont-Saint-Martin Departement Meurthe-et-Moselle Lieu Ville 19 boulevard de Metz Mont-Saint-Martin

19 boulevard de Metz Mont-Saint-Martin Meurthe-et-Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mont-saint-martin/

CONCERT DU KALÉIDOPHONE 19 boulevard de Metz 2023-05-13 was last modified: by CONCERT DU KALÉIDOPHONE 19 boulevard de Metz 19 boulevard de Metz 13 mai 2023 19 boulevard de Metz Mont-Saint-Martin

Mont-Saint-Martin Meurthe-et-Moselle