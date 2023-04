CHALLENGE VTT 6 rue de la Forêt, 7 mai 2023, Mont-Saint-Martin.

4ème manche du challenge de Lorraine XC de VTT, inscrit dans le championnat régional.

Départ : complexe sportif Terres de Mercy – les différents départs auront lieu de 10h à 14h30.

Restauration sur place.

Inscriptions sur le site : www.vtt-ufolep-lorraine.org. Tout public

Dimanche 2023-05-07 à 10:00:00 ; fin : 2023-05-07 10:00:00. EUR.

6 rue de la Forêt Complexe Sportif Les Terres de Mercy

Mont-Saint-Martin 54350 Meurthe-et-Moselle Grand Est



4th round of the Lorraine XC mountain bike challenge, part of the regional championship.

Departure : Terres de Mercy sports complex – the different departures will take place from 10 am to 2:30 pm.

Catering on site.

Registration on the website : www.vtt-ufolep-lorraine.org

4ª prueba del desafío XC BTT de Lorena, en el marco del campeonato regional.

Salida: complejo deportivo Terres de Mercy – las diferentes salidas tendrán lugar de 10.00 a 14.30 horas.

Restauración in situ.

Inscripciones en el sitio web: www.vtt-ufolep-lorraine.org

4. Runde der Challenge de Lorraine XC de VTT, die in die regionale Meisterschaft aufgenommen wurde.

Start: Sportkomplex Terres de Mercy – die verschiedenen Starts finden von 10 Uhr bis 14.30 Uhr statt.

Verpflegung vor Ort.

Anmeldungen auf der Website: www.vtt-ufolep-lorraine.org

Mise à jour le 2023-04-17 par OT DU GRAND LONGWY