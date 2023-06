RétroCamping au Mont Saint-Cyr Mont Saint-Cyr Cahors, 2 septembre 2023, Cahors.

Cahors,Lot

Le Cahors-Auto-Rétro, le club cadurcien de véhicules anciens bien connu, organise son 3e RétroCamping au Mont-Saint-Cyr le week-end des 2 et 3 septembre 2023.

Sous les arbres de ce site exceptionnel, les visiteurs pourront se replonger

dans l’ambiance des vacances populaires des 30 glorieuses: Vous y découvrirez

une exposition gratuite et en accès libre, avec véhicules et matériel de camping

vintages : parasols bariolés, caravanes, tentes, vaisselle en mélamine colorée,

et bien sûr les voitures populaires assorties. Une bonne occasion pour sortir

les tongs et les bobs !.

2023-09-02 à ; fin : 2023-09-03 . EUR.

Mont Saint-Cyr

Cahors 46000 Lot Occitanie



Cahors-Auto-Rétro, the well-known Cadurcian classic car club, is organizing its 3rd RétroCamping at Mont-Saint-Cyr on the weekend of September 2 and 3, 2023.

Under the trees of this exceptional site, visitors will be able to immerse themselves

the atmosphere of the popular vacations of the 30 glorieuses: you’ll discover

a free, open-access exhibition featuring vintage vehicles and camping equipment

vintage parasols, caravans, tents, colorful melamine crockery,

and, of course, matching popular cars. A great opportunity to break out

flip-flops and bobsleds!

Cahors-Auto-Rétro, el conocido club de coches clásicos de Cadurcia, organiza su 3er RétroCamping en Mont-Saint-Cyr el fin de semana del 2 y 3 de septiembre de 2023.

Bajo los árboles de este paraje excepcional, los visitantes podrán sumergirse

en el ambiente de las vacaciones populares de los 30 años gloriosos

una exposición gratuita y de libre acceso de vehículos de época y material de camping

sombrillas de colores, caravanas, tiendas, vajillas de melamina de colores,

y, por supuesto, los populares coches a juego. Una buena oportunidad para salir

¡chanclas y bobsleighs!

Cahors-Auto-Rétro, der bekannte Oldtimer-Club aus Cadur, veranstaltet am Wochenende des 2. und 3. September 2023 sein 3. RetroCamping in Mont-Saint-Cyr.

Unter den Bäumen dieses außergewöhnlichen Geländes können sich die Besucher in die

sie können sich in die Atmosphäre der beliebten Ferien der glorreichen 30er Jahre zurückversetzen lassen

eine kostenlose und frei zugängliche Ausstellung mit Campingfahrzeugen und -ausrüstung

vintage: bunte Sonnenschirme, Wohnwagen, Zelte, buntes Melamingeschirr,

und natürlich die passenden Volkswagen. Eine gute Gelegenheit, um auszupacken

die Flip-Flops und Bobs!

Mise à jour le 2023-06-08 par OT Cahors – Vallée du Lot