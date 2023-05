Estivale des Fontaines: trail du Mont Saint-Cyr Mont Saint-Cyr, 19 juillet 2023, Cahors.

Cahors,Lot

Troisième édition de l’Estivale des Fontaines. Cette année, changement de lieu et d’horaires: on vous emmène sur les hauteurs de Cahors pour une course en semi-nocturne. Par contre, on garde l’esprit convivial et les parcours 100% chemins.

Départ à la tombée de la nuit et depuis la base de loisirs Lot of Sports du Mont Saint-Cyr, afin de profiter des dernières lueurs du jour et des panoramas embrasés par le soleil couchant.

8 et 14 km avec un départ à partir de 20h15 le 19 juillet.

IMPORTANT : vous ne trouverez aucun gobelet sur le parcours, vous devez donc prévoir une réserve d’eau suffisante que vous pourrez re-remplir au besoin.

Retrait des dossards et départs depuis la base de loisirs Lot of Sports.

Restauration sur place dès 19h00

Inscription sur chrono-start: https://chrono-start.com/Inscription/Course/detail/c/3049.

2023-07-19 à 19:00:00 ; fin : 2023-07-19 . 16 EUR.

Mont Saint-Cyr

Cahors 46000 Lot Occitanie



Third edition of the Estivale des Fontaines. This year, change of place and time: we take you on the heights of Cahors for a race in semi-nocturne. On the other hand, we keep the friendly spirit and the 100% paths.

Departure at nightfall and from the Lot of Sports leisure center of Mont Saint-Cyr, in order to enjoy the last glimmers of daylight and the panoramas set on fire by the setting sun.

8 and 14 km with a departure from 8:15 pm on July 19th.

IMPORTANT: you will not find any cups on the course, so you must bring a sufficient supply of water that you can refill if necessary.

Number collection and departure from the Lot of Sports leisure center.

Catering on site from 19:00

Registration on chrono-start: https://chrono-start.com/Inscription/Course/detail/c/3049

Tercera edición de la Estivale des Fontaines. Este año, cambio de lugar y de hora: te llevamos a las alturas de Cahors para una carrera en semi-nocturna. Por otro lado, mantenemos el espíritu amistoso y los recorridos 100% trail.

Salida al anochecer desde el centro de ocio Lot des Sports en Mont Saint-Cyr, para aprovechar los últimos destellos de luz diurna y los panoramas incendiados por el sol poniente.

8 y 14 km con salida a partir de las 20.15 h del 19 de julio.

IMPORTANTE: no encontrará vasos en el recorrido, por lo que deberá llevar una provisión suficiente de agua que podrá rellenar en caso necesario.

Recogida de dorsales y salida en el centro de ocio Lote de Deportes.

Catering in situ a partir de las 19h00

Inscripción en el timestart: https://chrono-start.com/Inscription/Course/detail/c/3049

Dritte Ausgabe der Estivale des Fontaines (Brunnenlauf). Dieses Jahr gibt es einen Orts- und Zeitwechsel: Wir nehmen Sie mit auf die Anhöhen von Cahors zu einem Halb-Nachtlauf. Die gesellige Atmosphäre und die Strecken, die zu 100 % auf Wegen verlaufen, werden jedoch beibehalten.

Der Start erfolgt bei Einbruch der Dunkelheit von der Freizeitanlage Lot of Sports du Mont Saint-Cyr aus, damit Sie das letzte Licht des Tages und die von der untergehenden Sonne erleuchteten Panoramen genießen können.

8 und 14 km mit Start ab 20.15 Uhr am 19. Juli.

WICHTIG: Sie werden auf der Strecke keine Trinkbecher finden, also sollten Sie einen ausreichenden Wasservorrat mitbringen, den Sie bei Bedarf auffüllen können.

Abholung der Startnummern und Start von der Freizeitanlage Lot of Sports.

Verpflegung vor Ort ab 19.00 Uhr

Anmeldung bei der Startzeituhr: https://chrono-start.com/Inscription/Course/detail/c/3049

