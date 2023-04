Western shooting contest Rue du Vieux Mont, 15 avril 2023, Mont.

Accueil des participants, café fumant et viennoiseries.

9h00 Duels de carabine à levier de sous-garde (Winchestern Henry, Spencer…) à 50m. Tir du bison à 50m et gongs à 100m.

12h00 Repas préparé au Chuck Wagon servi au Saloon.

14h00 Duels revolver à 25m.

17h30 Remise des récompenses par le Shérif et ses adjoints. Pot de l’amitié..

Rue du Vieux Mont Stand de tir Lou Tartas

Mont 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Welcome of participants, steaming coffee and pastries.

9:00 am Lever-action rifle duels (Winchestern Henry, Spencer…) at 50m. Buffalo shooting at 50m and gongs at 100m.

12:00 PM Prepared meal at the Chuck Wagon served in the Saloon.

14h00 Revolver duels at 25m.

5:30 p.m. Awards ceremony by the Sheriff and his deputies. Pot de l’amitié.

Bienvenida de los participantes, café humeante y bollería.

9.00 h Duelos de rifles de palanca (Winchestern Henry, Spencer…) a 50 m. Tiro al bisonte a 50m y gongs a 100m.

12:00 Almuerzo preparado en el Chuck Wagon servido en el Saloon.

14:00 Duelo de revólveres a 25m.

17:30 Ceremonia de entrega de premios por el Sheriff y sus ayudantes. Pot de l’amitié.

Begrüßung der Teilnehmer, dampfender Kaffee und Gebäck.

9.00 Uhr Duelle mit Unterhebelgewehren (Winchestern Henry, Spencer…) auf 50m. Büffelschießen auf 50m und Gongs auf 100m.

12.00 Uhr Im Chuck Wagon zubereitetes Essen, das im Saloon serviert wird.

14.00 Uhr Revolverduelle auf 25m.

17.30 Uhr Verleihung der Auszeichnungen durch den Sheriff und seine Stellvertreter. Umtrunk.

