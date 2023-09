Cet évènement est passé Dans la nouvelle Réserve Naturelle Nationale des Forêts : le Mont Mtsapéré Mont Mtsapéré Koungou Catégorie d’Évènement: Koungou Dans la nouvelle Réserve Naturelle Nationale des Forêts : le Mont Mtsapéré Mont Mtsapéré Koungou, 17 septembre 2023, Koungou. Dans la nouvelle Réserve Naturelle Nationale des Forêts : le Mont Mtsapéré Dimanche 17 septembre, 08h00 Mont Mtsapéré Gratuit. Inscription en ligne. Prévoir : Eau, casquette/chapeau, crème solaire, anti-moustique et vêtement de pluie. Rendez-vous à 8h devant la boutique « Agora market », épicerie sur les hauteurs de Mamoudzou. Guide : 0639691521. Dans le cadre des journées européennes du patrimoine, les Naturalistes de Mayotte vous proposent de partir à la découverte de la nouvelle Réserve Naturelle Nationale des Forêts. Le mont Mtsapéré (572 m) est l’un des plus hauts sommets de Mayotte. Il est bordé par la forêt départementale de Majimbini, une belle forêt qui comporte encore quelques lambeaux de forêt primaire. Le parcours, aller retour, fait une bonne douzaine de kilomètres et, naturellement, il y a quelques centaines de mètres de dénivelé. Nous gagnerons d’abord la Maison du Gouverneur par une piste, puis, par des sentiers forestiers, l’ancienne antenne (527 m) et le sommet à 572 m. Ne vous attendez cependant pas à une vue comparable à celle du Choungui : la végétation masque très souvent la vue. En fonction du temps et du groupe, nous aurons la possibilité d’ajouter 1 heure de marche (aller/retour) sur la crête pour aller profiter d’un joli point de vue sur l’Est de l’île. Mont Mtsapéré Mont M’tsapéré, Mayotte Koungou 97600 Mayotte [{« type »: « link », « value »: « https://naturmay.axyomes.com/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Catégorie d'Évènement: Koungou

Lieu
Mont Mtsapéré
Adresse
Mont M'tsapéré, Mayotte
Ville
Koungou

