« Mont » merveilleux Noël > Contes et histoires 2021 Le Mont-Saint-Michel

2021-12-22 11:00:00 – 2021-12-22

Le Mont-Saint-Michel Manche Le Mont-Saint-Michel

Contes et Histoires 2021 par la Compagnie Créa.

Du 18 décembre 2021 au 2 janvier 2022, spectacles, visites et animations familles seront proposés par le Centre des monuments nationaux dans 42 monuments de son réseau, dont deux moments forts à l’abbaye du Mont-Saint-Michel par la Compagnie Créa.

La compagnie Créa a été fondée en 2008 par un collectif d’artistes. Depuis 12 ans elle multiplie les rencontres et les collaborations avec des artistes de la région normande mais aussi à l’international. La compagnie compte à son catalogue 8 spectacles, tous avec une identité et une esthétique propre. Il s’agit à chaque fois de créer de nouvelles passerelles et non de cloisonner les genres et les identités.

Dans ce mouvement, la compagnie s’attache à développer des partenariats avec d’autres artistes dans le monde. Programmés plusieurs fois dans des festivals et Alliances Françaises (Chine, Inde, Népal…) les spectacles de la compagnie Créa voyagent régulièrement. Très souvent, les spectacles sont suivis ou précédés d’ateliers artistiques. Il est important pour les artistes de la compagnie Créa de transmettre et partager leur passion avec le public. En France, les spectacles sont joués dans différentes salles dans le cadre de programmations culturelles ou de festivals. Ils sont également « transportés » un peu partout grâce au Créa’ Bus, la scène itinérante.

Depuis 2017, Créa fait partie du Mouvement des Clubs pour l’UNESCO. Et depuis 2019, la compagnie est membre du Centre Français ITI (Institut International du Théâtre, Organisation Mondiale des Arts de la Scène).

www.crea-spectacles.com

Spectacle « Il était encore une fois… ».

« Retrouvons-nous autour de la marmite de Célestine.

Le vieux grimoire posé sur l’étagère regorge de formules magiques. Et si nous l’ouvrions tous ensemble ? Célestine n’attendait plus que ça ! Quelques formules, une poignée d’humour, des gouttes de poésie, une pincée de lumière et voilà des histoires qui prennent vie dans les mains d’une petite grand-mère aussi farfelue qu’attachante. Tout cela bien sûr avec l’aide des spectateurs … »

Spectacle proposé dans le cadre de la manifestation CMN « Contes et histoires » 2021

Modalités :

Comédienne Aude Maréchal – Compagnie Créa.

Mercredi 22 décembre 2021 à 11h et 14h30.

Se présenter à l’entrée du monument 15 minutes avant le spectacle.

Durée : 45 minutes / Salle Belle-Chaise.

Nombre de place limité.

Sur réservation : www.abbaye-mont-saint-michel.fr rubrique Actualités Contes et Histoires.

Tarifs : 14,50 € par adulte / gratuit pour les moins de 18 ans.

Le Mont-Saint-Michel

